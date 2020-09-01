Папа Франциск призвал списать долги пострадавшим от COVID бедным странам

Папа Римский Франциск в очередной раз призвал мировое сообщество списать долги наиболее бедным государствам мира, серьезно пострадавшим от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление понтифика.

По его словам, эти страны столкнулись с серьезными медико-санитарными, социальными и экономическими кризисами.

Папа предложил «восстановить справедливые социальные отношения, возвратив каждому его свободу и его достояние и простив долги других».

Он подчеркнул, что нельзя забывать историю эксплуатации Юга планеты, вследствие которого образовался крупный экологический долг, вызванный в первую очередь разграблением ресурсов и неумеренным использованием общего природного пространства для переработки отходов.

Понтифик считает, что люди должны вернуться к такому стилю жизни, который бы позволял планете «отдыхать» от чрезмерного воздействия человека.

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