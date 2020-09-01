Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение

Россия и Белоруссия поэтапно возобновят транспортное сообщение, пишет агентство БелТА со ссылкой на минтранс республики.

«Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам», — сказали в министерстве.

Отмечается, что страны разработают план по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Конкретные сроки не уточняются.

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