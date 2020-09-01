В центре Минска силовики начали разгонять студентов

Подразделения ОМОНа начали разгонять протестующих студентов в районе площади Победы в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что всего среди митингующих 200 человек, некоторых из них уже задержали.

Около ста студентов прошли к зданию Лингвистического университета.

В настоящее время станция метро «Площадь Победы» закрыта на вход и выход.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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