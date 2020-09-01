Турецкие силовики задержали одного из главарей ИГ*

Силы безопасности Турции задержали одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) . Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

«Был арестован так называемый эмир террористической организации ИГ в Турции», — сказал глава МВД.

По его словам, при обыске у обвиняемого был найден план подрывной деятельности.

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