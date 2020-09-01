Опрос: треть россиян хотят отправиться в путешествие на машине

29% россиян хотят отправиться в путешествие на машине, пишет сервис Booking.com со ссылкой на исследование независимой компании.

Почти половина опрошенных (47%) сначала будут путешествовать по России, прежде чем отправиться за границу. 29% выберут автотуризм, 65% — пляжный отдых, 30% — поездку к семье или друзьям, 25% — поездку по городу.

Россияне объяснили свой выбор тем, что автопутешествия предполагают гибкость и свободу в маршруте. Также такой отдых помогает избегать общественного транспорта и позволяет побыть в узкой компании или даже одному.

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