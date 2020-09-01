В Москве приступили к чипированию домашних животных
Акция по чипированию домашних животных стартовала в ветеринарных клиниках Москвы, с 1 по 30 сентября процедура будет проводиться по сниженной цене. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Стоимость такой услуги с учетом микрочипа составит 682 рубля.
Отмечается, что по просьбе жителей столицы ветеринарная служба возобновляет акцию по чипированию животных, которая уже проводилась весной текущего года. Тогда прочипировали свыше 600 собак и кошек.
Ежегодно в государственных ветеринарных учреждениях Москвы данной процедуре подвергаются более 6 тысяч домашних животных.
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