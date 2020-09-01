Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.

Согласно документу, Россия сможет выйти на положительную динамику прироста населения только к 2022 году. Издание отмечает, что документ в дальнейшем еще будет меняться.

Ранее глава Росстата Павел Малков заявил, что перепись населения пройдет в апреле 2021 года. Также он рассказал, что перепись планировалась в октябре 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса.

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