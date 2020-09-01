В Москве во вторник ожидается до +22°С

В Москве во вторник, 1 сентября, ожидается до +22°С, облачность с прояснениями, в основном без осадков. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +20...+22°С. Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +11...+13°С. Ветер будет северо-восточным и восточным, со скоростью 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм ртутного столба, а ночью — 752 мм.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.

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