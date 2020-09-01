В Камчатском крае отменили пропуска для приезжающих

С 1 сентября на Камчатке отменяются электронные пропуска для приезжих. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства края.

Отмечается, что снятие ограничения связано с нормализацией ситуации с коронавирусом в регионе.

«С 1 сентября отменены электронные пропуска для граждан, прибывающих из других регионов на территорию Камчатского края», — говорится в сообщении.

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