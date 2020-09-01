В Челябинске мужчина обстрелял дом соседа и ударил полицейского

В Челябинске местный житель обстрелял дом соседа и напал на полицейского. Об этом сообщает 74.RU, ссылаясь на Следственный комитет.

По данным СК, инцидент случился в частном секторе Металлургического района в результате бытовой ссоры.

«Прибыли сотрудники полиции, вызванные соседями. Они мужчину стали задерживать, а он успел бросить камнем в стекло служебного автомобиля. После того как его задержали, мужчина ударил в машине сотрудника полиции», — говорится в сообщении.

51-летнему жителю Челябинска инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти). Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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