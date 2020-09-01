В ВОЗ поставили в пример стратегию Швеции по коронавирусу

Антикоронавирусная стратегия Швеции, предполагающая мягкие ограничения, должна стать образцовой для других стран. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро, передает радиостанция Magick.

«В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», — сказал Набарро.

По его словам, Швеция доверилась гражданам и отказалась от введения жестких карантинных мер, так как они сильно вредят доходам людей и малого бизнеса.

Как сообщалось, шведские компании по итогам второго квартала показали доходы, которые значительно превысили ожидания рынка. Такие показатели связаны с отказом Швеции от жесткого карантина. Несмотря на негативные прогнозы, которые предсказывали экономический крах, бизнесу страны удалось избежать массовых банкротств.

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