Ученики российских младших классов начали получать горячее питание

Закон о бесплатном обеспечении учеников начальных классов горячим питанием вступает в силу 1 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте Минпросвещения.

«С 1 сентября 2020 года окончательно вступает в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские школы, готовые организовать горячее питание для учеников начальных классов, смогут получить субсидии уже в новом учебном году.

Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета.

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