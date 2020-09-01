В Подмосковье разрешили курить кальяны

В Московской области разрешили курение кальянов в барах и ресторанах. Это следует из постановления правительства Подмосковья, где с 25 марта вводились антикоронавирусные ограничения.

«Запретить до 31 августа 2020 года (включительно) курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер второй волны коронавируса быть не должно.

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