В Ростове-на-Дону загорелся трехэтажный дом на площади в 1 тысячу «квадратов»
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Крупный пожар на площади в 1 тыс. кв. метров охватил неиспользуемый трехэтажный дом в центре Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Горит кровля на 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет», — заявили агентству спасатели.
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
На месте работают более 60 пожарных и свыше 20 единиц техники.
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