В Ростове-на-Дону загорелся трехэтажный дом на площади в 1 тысячу «квадратов»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Крупный пожар на площади в 1 тыс. кв. метров охватил неиспользуемый трехэтажный дом в центре Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Горит кровля на 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет», — заявили агентству спасатели.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

На месте работают более 60 пожарных и свыше 20 единиц техники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Новосибирске загорелся склад на площади 1 тыс. кв. метров

В Одинцовском округе загорелись гаражи

В Екатеринбурге на загоревшемся хлебокомбинате обрушилась кровля