Общественное движение для диалога с властью может появится в Белоруссии

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что в стране может появиться общественное движение, которое будет осуществлять переговоры с властью. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что движение должно быть зарегистрировано и оформлено соответствующим образом.

По его словам, общественное движение будет состоять из представителей различных частей общества. Латушко добавил, что это позволит продемонстрировать властям субъект переговоров.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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