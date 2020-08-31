Главу пресс-службы КС вызвали на допрос в СК Белоруссии
Главу пресс-службы Координационного совета оппозиции Антона Родненкова вызвали на допрос в Следственный комитет Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
В КС отметили, что допрос назначен на вторник, 1 сентября, на 10.00 мск.
Там также добавили, что Родненков вызван в СК в качестве свидетеля. Однако данные о том, по какому делу, не уточняются. Предполагается, что причиной может стать уголовное производство о создании КС.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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