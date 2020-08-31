Потолок частично обрушился в аудитории Политехнического университета Петербурга

В одной из аудиторий Санкт-Петербургского политехнического университета частично обрушился подвесной потолок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Произошло частичное обрушение подвесной конструкции и штукатурки в одной из аудиторий в Гидрокорпусе Политехнического университета», — рассказали в учебном заведении.

Там добавили, что в аудитории никого не было. Организована комиссия по выяснению причин произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отметили, что информации из вуза о ЧП в управление не поступало.

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