На Украине задержали женщину, перевозившую георгиевские ленточки из России

Украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, перевозившую георгиевские ленточки, значки «9 мая» и ленты с триколором РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.

Гражданка Украины 1985 года рождения была задержана на пункте пропуска «Гоптовка».

«Во время осмотра чемодана женщины пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили георгиевские ленточки, значки «9 мая», ленты с триколором РФ и заготовки к ним в количестве около 1 тысячи штук», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что женщина занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Гражданка отказалась объяснить, зачем везла обнаруженные предметы.

По данным оперативников, женщина, возможно, причастна к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины.

Задержанную и ее предметы передали представителям Национальной полиции.

С мая 2015 года на Украине существует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики.

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