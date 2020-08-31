Дело об изнасиловании полицейского своим коллегой заведено в Туле

В Туле возбуждено дело в отношении полицейского, который подозревается в изнасиловании своей коллеги. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили агентству в региональном СК, женщина работала дознавателем отдела полиции «Зареченский».

Следователи уточнили, что полицейский решением суда был арестован сроком на два месяца.

По установленным данным, 27-летний старший лейтенант направился в сторону лесополосы в районе деревни Прудное. В багажнике его автомобиля находилась 31-летняя коллега.

Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью».

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