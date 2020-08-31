В Белоруссии задержали 173 человека на акциях протеста 30 августа

Во время акций протестов в Белоруссии в прошедшее воскресенье, 30 августа, были задержаны 173 человека до рассмотрения их административных дел в суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

«Всего по республике были задержаны 173 человека по административным правонарушениям», — сказала она.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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