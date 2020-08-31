Метеорологи посмеялись над прогнозом о суровой зиме в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз о предстоящей суровой зиме в России не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее климатолог и кандидат географических наук Екатерина Пестрякова сообщила, что будущая зима с вероятностью в 90% будет суровой.

Однако Вильфанд заявил, что такие утверждения вызывают у него только улыбку. Он предложил журналистам спрашивать, на основании какой методики сделан такой прогноз. И на этом вопросе многие выводы будут отсеяны.

Старший преподаватель МГУ имени Ломоносова кандидат географических наук Павел Константинов также считает, что если было жаркое лето, это вовсе не означает, что за ним последует суровая зима. Он объяснил, что нет статистических подтверждений такой закономерности в рамках одного года.

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