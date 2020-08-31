В Москве понедельник стал самым жарким днем августа

В Москве к 13.00 понедельника, 31 августа, температура воздуха поднялась до +28,8°C, пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Сегодня самый жаркий день августа. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 августа — +28,7°C», — сказали в метеобюро.

Днем воздух может прогреться до +30°C.

Самым жарким днем этого лета стало 17 июня, когда температура достигла +31,4°C. В целом лето было на +1,5°C теплее нормы.

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