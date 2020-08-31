В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%
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Роспотребнадзор заявил, что в 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%.
Отмечается, что в июне-августе было проведено обследование более 71,8 тыс. человек в 26 российских регионах.
«По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%», — говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что в социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования.
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