В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%

Роспотребнадзор заявил, что в 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%.

Отмечается, что в июне-августе было проведено обследование более 71,8 тыс. человек в 26 российских регионах.

«По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что в социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования.

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