Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян
Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер. Об этом пишет ТАСС.
«Не смогли отобрать присяжных с первого раза», — сказал Липцер.
Отмечается, что отбора не произошло, потому что потерпевшие (родственники убитого) не явились на заседание. Как сообщил другой адвокат, Алексей Паршин, они заразились коронавирусом.
Следующее заседание пройдет 5 октября.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. 28 июля 2018 года девушки были задержаны.
По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.
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