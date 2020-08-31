Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер. Об этом пишет ТАСС.

«Не смогли отобрать присяжных с первого раза», — сказал Липцер.

Отмечается, что отбора не произошло, потому что потерпевшие (родственники убитого) не явились на заседание. Как сообщил другой адвокат, Алексей Паршин, они заразились коронавирусом.

Следующее заседание пройдет 5 октября.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. 28 июля 2018 года девушки были задержаны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

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