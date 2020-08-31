ВШЭ будет проводить выборочные тесты на коронавирус среди студентов

Высшая школа экономики будет проводить выборочные тесты на COVID-19 среди своих студентов, заявил ректор вуза Ярослав Кузьминов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кузьминов рассказал, что в университете создан регламент, согласно которому там регулярно проводятся выборочные тесты на коронавирус по общежитиям и учебным корпусам.

Помимо этого, в вузе проводится термометрия, и при подозрении на болезнь человека будут отселять в общежитии в отдельное помещение, которое ему нельзя покидать и куда ему будут приносить еду. Заболевшего также будет посещать врач.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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