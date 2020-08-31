Судебный следователь начал дополнительные расследования по делу MH17

Судебный следователь начал дополнительные расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Судебный следователь начал проведение дополнительных расследований, о чем ранее просила защита, рассказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Новый блок слушаний по данному делу открылся 31 августа.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, позволяющими сбить воздушное судно на такой высоте.

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