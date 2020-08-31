Тело мужчины обнаружили в тоннеле метро Петербурга

В петербургском метро обнаружили тело мужчины на перегоне в тоннеле между станциями метро «Дунайская» и «Шушары». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«На перегоне в тоннеле между станциями «Дунайская» и «Шушары» обнаружено тело мужчины 1998 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Петербурге закрыли три станции метро линии 5 по техническим причинам. Речь идет о станциях «Шушары», «Дунайская», «Проспект Славы», движение поездов осуществляется от станции «Международная» до станции «Комендантский проспект».

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