В России за сутки выявили 4993 случая коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (685), Санкт-Петербурге (188) и Подмосковье (146). Таким образом, всего коронавирусом заразились 995 319 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 809 387, скончались 17 176 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 850 тысяч человек.

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