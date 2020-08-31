Роскачество нашло в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез

Роскачество повторно проверило «Докторскую» колбасу, исследовав шесть торговых марок.

Эксперты проверили 70 показателей качества и безопасности, включая отсутствие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов, красителей и антибиотиков.

Отмечается, что все образцы соответствовали Техническому регламенту: на предприятиях соблюдались санитарно-гигиенические требования.

Тем не менее, в одном образце содержались фрагменты слюнных желез, что противоречит ГОСТу. Продукт имел кисловатые запах и вкус, а также вкрапления бледно-розового цвета.

Более того, в другом образце эксперты нашли антибиотик пенициллин. Это не противоречит законодательству, но производитель не может претендовать российский Знак качества.

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