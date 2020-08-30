Байден лишит американцев права на оружие в случае победы в выборах
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Экс-вице-президент США Джо Байден лишит американцев права на приобретение и ношение огнестрельного оружия. Об этом сообщается в Twitter Национальной стрелковой ассоциации США.
В публикации уточняется, что кандидат на пост президента намерен «уничтожить» вторую поправку к Конституции США, которая гарантирует права на оружие.
«Если Джо Байден победит, он уничтожит нашу вторую поправку, и Америка станет неузнаваемой», — написала НСА.
Кроме того, они оценили предложенную Байденом программу по выкупу полуавтоматических винтовок типа AR-15 и аналогичного оружия государством у граждан «конфискацией».
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