Права расследовавшего дело о «сговоре» Трампа с РФ прокурора ограничил Минюст США

Корреспондент Майкл Шмидт заявил о том, что Минюст США ограничил полномочия спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимался расследованием «вмешательства» в американский избирательный процесс 2016 года. Соответствующее мнение он высказал в статье The New York Times.

Он отметил, что в мае 2017 года занимающий пост первого замминистра юстиции Род Розенстайн проводил инспектирование Мюллера в конфиденциальном порядке во время проведения расследования.

По данным журналиста, Розенстайн призвал Шмидта ограничиться фактами уголовных правонарушений в рамках расследования.

При этом замминистра юстиции просил спецпрокурора обращаться за дополнительными ресурсами и полномочиями напрямую в ведомство при необходимости.

Шмидт заключил, что Мюллер ограничил свое расследование только событиями президентской кампании 2016 года.

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