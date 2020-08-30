Помощник Лукашенко назвал долю радикально настроенных белорусов

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок рассказал о доле радикально настроенных граждан страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, такими являются не более 20% — 30%. Такие данные помощник оценил как максимальную цифру.

Новость дополняется.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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