Учителей не будут принуждать делать прививку от коронавируса
Минпросвещения не будет требовать от российских учителей делать прививку от коронавируса против их согласия, сообщает радио «Комсомольская правда» со ссылкой на слова главы министерства Евгения Семченко.
«Прививка — это всегда дело добровольное. Это дело каждого конкретного человека», — заявил министр.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Информация представлена на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 25 млн, умерли больше 800 тыс. человек.
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