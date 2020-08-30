Мясников обратился к лечившим Навального омским врачам

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале обратился к коллегам из омской больницы, лечившим блогера Алексея Навального.

Он поблагодарил омских врачей за спасение жизни Навального и отметил, что гордится ими.

По словам телеведущего, о заслуге врачей из Омска знают и немецкие медики.

Тех, кто критикует омских врачей, Мясников обвинил в том, что они «гневят Бога».

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме.

Позже его перевезли в немецкую клинику Charite. Ее врачи заявили об обнаружении в организме Навального веществ группы ингибиторов холинэстеразы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокуратура не нашла причин для возбуждения уголовного дела из-за Навального

— Клиника Charite запросила помощь у военных специалистов

— Макрон призвал Россию провести открытое расследование случившегося с Навальным