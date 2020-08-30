В Москве в воскресенье ожидается до +25°С
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В Москве в воскресенье, 30 августа, ожидаются облачность с прояснениями, а также небольшие дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем воздух прогреется до +23°С — +25°С. Прогнозируется южный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, а местами возможны усиления до 15 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до +17°С — +19°С. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди и гроза.
Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.