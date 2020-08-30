В Москве в воскресенье ожидается до +25°С

В Москве в воскресенье, 30 августа, ожидаются облачность с прояснениями, а также небольшие дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух прогреется до +23°С — +25°С. Прогнозируется южный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, а местами возможны усиления до 15 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +17°С — +19°С. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди и гроза.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.