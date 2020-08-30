Экс-сотрудника ППС зарезали из-за домогательств к мужчине в Махачкале
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В Махачкале мужчина зарезал бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Об этом сообщает «360».
Предполагаемый 20-летний преступник пришел с повинной в полицию.
По его словам, он нанес удары ножом, когда экс-сотрудник ППС попытался совершить в отношении него «действия насильственного характера».
По данным следствия, бывшем полицейскому было нанесено множество ранений в различные части тела, в результате чего он скончался на месте.
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