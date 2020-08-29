Под Томском в интернате произошла вспышка коронавируса

В Томской области в доме-интернате произошла вспышка коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника департамента информационной политики областной администрации Алексея Севостьянова.

Врачи взяли 187 тестов у персонала и проживающих. Больше 50 человек уже получили положительный результат, остальные анализы пока обрабатывают.

Отмечается, что всех заразившихся госпитализировали. Заболевание протекает у всех в разной форме тяжести.

Роспотребнадзор начал расследование, чтобы установить причину заражения.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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