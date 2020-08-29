Доктор Мясников назвал главный способ продлить жизнь

Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что занятия спортом являются главным способом продлить жизнь. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что из списка «физические нагрузки, диета, медицина, лекарства» только первое продлевает жизнь.

«На втором месте – ограничение калорий и так далее», — добавил Мясников.

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