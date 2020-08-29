Демонстранты в Портленде подожгли офис ассоциации полиции

Демонстранты в американском Портленде в ночь на 29 августа подожгли здание ассоциации полиции города и забросали полицейских камнями, нескольких протестующих задержали. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Отмечается, что есть опасения относительно распространения огня на жилые дома, тем более в засушливую погоду.

Правоохранители объявили действия участников акций бунтом и приказали людям разойтись, в ответ протестующие забросали полицию камнями. Несколько сотрудников полиции пострадали.

В Портленде и ряде других американских городов проходят акции протестов с тех пор, как в конце мая в Миннеаполисе от рук полицейского погиб афроамериканец Джордж Флойд. Протесты часто переходят в беспорядки.

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