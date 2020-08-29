Полицейские обнаружили и конфисковали в Петербурге 6 тонн контрафактного алкоголя

Сотрудники правоохранительных органов конфисковали 6 тонн поддельной алкогольной продукции элитных брендов из гаража в поселке Петро-Славянка в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба МВД по городу и Ленинградской области.

В правоохранительных органах заявили, что гараж, предположительно, использовался для хранения контрафакта, произведенного на территории промзоны в городе Колпино для дальнейшего сбыта.

«Из незаконного оборота из гаража изъято 6 т готовой алкогольной продукции (коньяк, виски и водка элитных брендов), маркированной федеральными специальными марками с признаками подделки, а также пустая тара и упаковочный материал. Изъятое направлено на экспертизу», — указано в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности. Уже открыто уголовное дело по статье 327.1 УК России (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

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