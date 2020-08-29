МВД Белоруссии сообщило о задержании 32 человек на протестах

В ходе несанкционированных протестов в Белоруссии 28 августа были задержаны 32 человека за административные нарушения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД республики.

Отмечается, что в этот день в общей сложности ведомство зафиксировало 42 очага политической активности граждан.

По данным МВД, самые активные акции протестов прошли в Минске возле Национального академического театра им. Я. Купалы, в них приняли участие порядка 200 человек. Также не более 90 человек собрались на Площади Независимости.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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