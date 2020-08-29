В Москве выявили еще 677 случаев COVID-19

В Москве за последние сутки выявлено 677 случаев коронавируса нового типа, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По информации оперштаба, в столице за минувшие сутки зафиксировано наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции среди остальных субъектов России.

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 677, 2. Санкт-Петербург — 189, 3. Московская область — 163», — указывается в сообщении.

Всего за прошедшие 24 часа в стране выявили 4 941 случай заражения коронавирусом.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

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