На Украине выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки на Украине зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса нового типа. В стране было выявлено 2481 новый случай COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно данным СНБО, на утро 29 августа общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 116 978. Жертвами COVID-19 в стране стали 2492 человека.

При этом число вылечившихся на Украине увеличилось до 56 138.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

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