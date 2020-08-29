Трамп заявил о самой масштабной мобилизации со времен Второй мировой войны

Соединенные Штаты провели самую масштабную национальную мобилизацию со времен Второй мировой войны в ответ на пандемию коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед избирателями. Видеозапись опубликована на его странице в Twitter.

«Когда вирус прибыл [в США], мы начали самую масштабную национальную мобилизацию со времен Второй мировой войны», — сказал Трамп.

По словам главы государства, его решение об ограничении въезда в страну спасло «тысячи и тысячи жизней». Кроме того, за время пандемии США произвели более 100 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Ни одному американцу, нуждавшемуся в аппарате ИВЛ, не было отказано в аппарате ИВЛ», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты производят аппараты для остальных стран мира.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 5,9 млн случаев заболевания, из них более 180 тысяч — с летальным исходом.

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