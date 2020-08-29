Страдавшая от рака россиянка убила семилетнего сына в Лондоне

Страдавшая от рака груди уроженка России найдена мертвой рядом с телом своего семилетнего сына в Лондоне, сообщает The Sun.

Полиция обнаружила тела 35-летней женщины и ее ребенка 13 августа в доме, где они проживали, указано в сообщении. По мнению правоохранительных органов, россиянка утопила семилетнего сына, после чего покончила с собой.

Друзья умершей рассказали The Sun, что женщина боролась с раком груди. Кроме того, запланированная операция была отложена из-за пандемии коронавируса. Однако некоторые друзья отметили, что перед смертью россиянка «чувствовала себя хорошо».