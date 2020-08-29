Почти 4 тысячи гектаров горящего леса потушили в России за сутки
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За минувшие сутки в России ликвидировано 19 лесных пожаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Авиалесохраны.
Общая площадь потушенных пожаров составил 3,9 гектаров, указано в сообщении.
По данным Авиалесохраны, на 29 августа на российской территории действуют 80 природных пожаров.
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