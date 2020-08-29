Митингующие собрались у здания администрации президента Южной Осетии
Митинг проходит в Цхинвале возле здания администрации президента, сообщает Sputnik Южная Осетия.
В акции участвуют несколько сотен человек, они требуют отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева, указано в сообщении. Представители оппозиции утверждают, что митинг не завершится до выполнения данного требования.
Ранее в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек, которые требовали отставки правительства из-за сообщений о смерти местного жителя, который накануне был задержан по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии.
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