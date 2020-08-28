В магазине на юге Москвы произошла стрельба
Неизвестные пытались похитить товар из магазина на юге Москвы, а после открыли стрельбу по персоналу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По данным полиции, инцидент произошел 28 августа в районе Медынской улицы. Злоумышленники попытались украсть из магазина продукты, но сотрудники заметили кражу и попытались остановить их.
В ответ на реакцию персонала неизвестные открыли огонь, предположительно, из травматического оружия, после чего скрылись из магазина.
О пострадавших в результате стрельбы не сообщается.
В настоящее время полиция работает на месте происшествия. Личности нападавших устанавливаются.
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