В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 12 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные столичного оперштаба.

Общее число летальных исходов в столице возросло до 4 798 человек.

Днем ранее сообщалось о 10 погибших в результате заражения инфекцией.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин выразил уверенность в победе над COVID-19 в ближайшие полгода

— У 86% детей в России развились фобии из-за пандемии коронавируса

— Ученые: дети с бессимптомным течением COVID-19 могут долго заражать окружающих