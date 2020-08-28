Молдавия разрешает въезд для россиян с 1 сентября

C 1 сентября Молдавия открывает границы для граждан России. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Отмечается, что Молдавия разрешила иностранцев из «зеленого» списка стран, в котором оказалась и Россия. В «красный список» вошли Украина, Румыния, США, Испания, Израиль, Армения, Франция и другие страны.

«С 1 сентября гражданам, пересекающим границу по направлению въезда и прибывающим из стран, находящихся в «зеленой зоне», с низким риском заражения, не придется находиться в самоизоляции», — говорится в сообщении.

Молдавия приостановила авиасообщение со всеми странами и временно закрыла наземную границу из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 в середине марта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Тупиковая ситуация»: как Молдавия готовится к выборам

— Президент Молдавии готов испытать на себе российскую вакцину «Спутник V»

— Россия может восстановить ж/д сообщение с Узбекистаном